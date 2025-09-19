Scontro frontale tra due moto l' equivoco nell' identificazione dei due giovani

E' Jacopo Gambini, 17 anni, residente a San Giuliano Terme, la vittima del terribile incidente che mercoledì pomeriggio in zona Ikea ha visto coinvolti due giovanissimi. Uno scontro violento, frontale, tra due moto. I due ragazzi, Jacopo e Leonardo, si erano ritrovati con altri amici. Poi, ma la. 🔗 Leggi su Pisatoday.it