Tempo di lettura: < 1 minuto Incidente mortale sulla Tangenziale Ovest di Benevento. Nello scontro tra due auto e una moto ha perso la vita un uomo di 56 anni, centauro alla guida del mezzo a due ruote. Due i feriti, occupanti delle autovetture coinvolte, trasportati al Pronto Soccorso. Sul posto sono intervenuti la Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco e gli operatori della Polizia Municipale per i rilievi del caso e la gestione della viabilità. IN AGGIORNAMENTO

Scontro auto-moto alle porte della città: centauro perde la vita