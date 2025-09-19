Scontro auto-moto alle porte della città | centauro perde la vita
Tempo di lettura: < 1 minuto Incidente mortale sulla Tangenziale Ovest di Benevento. Nello scontro tra due auto e una moto ha perso la vita un uomo di 56 anni, centauro alla guida del mezzo a due ruote. Due i feriti, occupanti delle autovetture coinvolte, trasportati al Pronto Soccorso. Sul posto sono intervenuti la Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco e gli operatori della Polizia Municipale per i rilievi del caso e la gestione della viabilità. IN AGGIORNAMENTO L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: scontro - auto
Cortona, grave incidente a Tavarnelle: scontro moto-auto, 37enne portato in ospedale
Incidente sulla Agrigento - Raffadali, scontro fra due auto: un ferito grave
Scontro auto-scooter a Baganzola: un ferito grave, è in Rianimazione
ULTIM'ORA | Palazzolo dello Stella, scontro frontale tra due auto sulla SR14: 4 feriti, uno è grave. In aggiornamento Vai su Facebook
Scontro auto-furgone: gravissima bimba di 10 anni, rimasta intrappolata nell’abitacolo con la mamma https://milano.repubblica.it/cronaca/2025/09/18/news/scontro_auto_furgone_pavia_bimba_intrappolata_mamma-424854987/?ref=twhl… - X Vai su X
Scontro auto-moto alle porte di Fossano; Incidente sulla Statale 45: scontro tra auto e moto alle porte di Rivergaro; Scontro auto-moto alle porte di Alghero, scooterista ferito.
Treviglio, scontro tra un’auto e una moto: grave 57enne - Poco prima delle 19,30 in via Fara, in un tratto di strada non illuminato. Segnala ecodibergamo.it
Morto noto ristoratore nello scontro in moto con un'auto: aveva 50 anni - Non ce l'ha fatta Emanuele Di Rocco: è morto il ristoratore coinvolto nel terribile incidente stradale di venerdì pomeriggio ad Arezzo in via Anconetana. corrierediarezzo.it scrive