Scontro auto-moto alle porte della città | centauro perde la vita

Anteprima24.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: < 1 minuto Incidente mortale sulla Tangenziale Ovest di Benevento. Nello scontro tra due auto e una moto ha perso la vita un uomo di 56 anni, centauro alla guida del mezzo a due ruote. Due i feriti, occupanti delle autovetture coinvolte, trasportati al Pronto Soccorso. Sul posto sono intervenuti la Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco e gli operatori della Polizia Municipale per i rilievi del caso e la gestione della viabilità. IN AGGIORNAMENTO L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

