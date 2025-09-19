Scontri tra ultras di Lucchese e Perugia | scatta un nuovo Daspo
Lucca, 19 settembre 2025 - Proseguono le conseguenze degli scontri avvenuti lo scorso 23 febbraio tra gli ultras di Lucchese e Perugia. La Digos della Questura di Lucca, al termine di ulteriori accertamenti investigativi, ha permesso alla Divisione Polizia Anticrimine di emettere un nuovo provvedimento di Daspo della durata di cinque anni nei confronti di un noto ultras 49enne della Lucchese. Il tifoso, già indagato per i reati di rissa e danneggiamento – aggravati dall’aver agito in occasione di manifestazioni sportive – e per porto di oggetti atti a offendere, dovrà presentarsi a firmare in Questura in concomitanza con le partite della squadra rossonera: due volte tra primo e secondo tempo in caso di gare casalinghe, una volta in occasione delle trasferte. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: scontri - ultras
