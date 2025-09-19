Scomparso da via Indipendenza si cerca Sabedine

Si è allontanato il 18 settembre mentre passeggiava in via Indipendenza insieme alla mamma, Sabedine Gashi, nato a Bologna e abita in via Albani. Ha 29 anni ed è un ragazzo fragile (ha un lieve ritardo cognitivo e attacchi psicotici), non è aggressivo, ma molto timido e schivo. La questura fa. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Sabedine è scomparso in pieno centro, la famiglia: “Ha bisogno di noi, aiutateci a trovarlo” - Il 29enne, nato a Bologna e residente in via Albani è stato perso di vista mentre passeggiava con la madre in via Indipendenza: “E’ un ragazzo fragile, ma non è assolutamente aggressivo: ecco il nostr ... Lo riporta msn.com

