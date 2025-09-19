Scocca l' ora di Terracciano E il Diavolo si ritrova a pregare San Pietro

E' il soprannome che Commisso aveva coniato a Firenze dopo una vittoria a Bergamo. A Udine toccherà a lui sostituire l'infortunato Maignan: è il debutto in rossonero in gare ufficiali dal primo minuto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Scocca l'ora di Terracciano. E il Diavolo si ritrova a pregare... San Pietro

