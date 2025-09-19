Scippo a un' anziana | agenti fuori servizio inseguono il ladro e recuperano refurtiva

Due agenti della polizia locale, liberi dal servizio, sono intervenuti nella mattina di venerdì 19 settembre, in via Cantore dopo aver udito le grida di aiuto di un’anziana vittima di uno scippo. I due si sono accorti di un giovane in fuga e lo hanno inseguito fino a via Buranello.Durante la. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

