Sciopero treni 22 settembre orari e fasce di garanzia | la lista dei collegamenti assicurati da Trenitalia e Italo

Roma, 19 settembre 2025 – Si preannuncia una giornata ad alta tensione quella di lunedì 22 settembre. A causa dell’aggravarsi della situazione geopolitica in Medio Oriente, con l’avvio delle operazioni di terra da parte dell’esercito israeliano a Gaza City, i sindacati di base hanno proclamato uno sciopero generale di 24 ore. L’astensione collettiva dal lavoro è stata indetta da USB, CUB, ADL Cobas e SGB, e coinvolgerà tutte le categorie pubbliche e private, ad eccezione del comparto aereo e aeroportuale. Lo sciopero si inserisce nel solco delle mobilitazioni a sostegno della Global Sumud Flotilla, la missione umanitaria internazionale diretta verso Gaza, e intende denunciare quella che i promotori definiscono “una catastrofe umanitaria senza precedenti”, aggravata dal blocco totale degli aiuti e dal rischio concreto di attacchi militari contro le navi della flotta solidale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Sciopero treni 22 settembre, orari e fasce di garanzia: la lista dei collegamenti assicurati da Trenitalia e Italo

