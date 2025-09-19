Sciopero per Gaza | trasporti e non solo a rischio Orari e corse garantite

L?escalation militare nella Striscia di Gaza ha spinto diversi sindacati italiani a proclamare mobilitazioni in solidarietà con la popolazione palestinese.?Scioperi per Gaza il 19. 🔗 Leggi su Leggo.it

"No alla soluzione finale contro il popolo palestinese", fiaccolata per Gaza e sciopero: la Cgil si mobilita

"Fermiamo il massacro di Gaza": sciopero Cgil e corteo da piazza del Luogo Pio. Usb: "Pronti a bloccare tutto"

Gaza, leader sannita di un movimento cattolico inizia lo sciopero della fame

