Sciopero per Gaza oggi manifestazioni in tutta Italia | cosa cambia per i mezzi pubblici?

Ildifforme.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'agitazione di oggi comprende i lavoratori dei trasporti, della logistica e delle infrastrutture, ma restano esclusi il settore ferroviario, aereo, il trasporto pubblico e marittimo. Il pubblico impiego non subirà alcuno stop, ma sono previste alcune assemblee per affrontare il tema che riguarda lo sciopero. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

sciopero per gaza oggi manifestazioni in tutta italia cosa cambia per i mezzi pubblici

© Ildifforme.it - Sciopero per Gaza, oggi manifestazioni in tutta Italia: cosa cambia per i mezzi pubblici?

In questa notizia si parla di: sciopero - gaza

"No alla soluzione finale contro il popolo palestinese", fiaccolata per Gaza e sciopero: la Cgil si mobilita

"Fermiamo il massacro di Gaza": sciopero Cgil e corteo da piazza del Luogo Pio. Usb: "Pronti a bloccare tutto"

Gaza, leader sannita di un movimento cattolico inizia lo sciopero della fame

Prima giornata di sciopero generale per Gaza: manifestazione e corteo a Genova; Gaza, il 19 settembre sciopero generale Cgil. Manifestazione a Firenze; Lo sciopero generale per Gaza, oggi il primo stop. Chi si ferma.

sciopero gaza oggi manifestazioniLo sciopero generale per Gaza, oggi il primo stop. Chi si ferma - Lunedì scatta il secondo sciopero, a fermarsi saranno anche treni, bus, metro, tram e scuole ... Scrive today.it

Sciopero 19 settembre 2025: la mobilitazione per Gaza paralizza le città. Chi aderisce - Oggi, 19 settembre 2025, l’Italia si prepara a vivere una giornata di protesta: è in programma il primo dei due scioperi nazionali indetti per Gaza. Secondo notizie.it

Cerca Video su questo argomento: Sciopero Gaza Oggi Manifestazioni