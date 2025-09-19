È la giornata dello stop proclamato dal segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, secondo cui quello che sta succedendo a Gaza con "un'azione di vera e propria occupazione da parte del governo di Netanyahu è di una gravità senza precedenti. Il massacro, la deportazione del popolo palestinese va fermato, la logica della guerra e del riarmo è un pericolo. I governi sospendano ogni accordo, anche commerciale, con Israele finché non ferma il massacro". 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

© Tg24.sky.it - Sciopero per Gaza, cortei e manifestazioni in tutta Italia