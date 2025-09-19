Sciopero per Gaza cortei e manifestazioni in tutta Italia

È la giornata dello stop proclamato dal segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, secondo cui quello che sta succedendo a Gaza con "un'azione di vera e propria occupazione da parte del governo di Netanyahu è di una gravità senza precedenti. Il massacro, la deportazione del popolo palestinese va fermato, la logica della guerra e del riarmo è un pericolo. I governi sospendano ogni accordo, anche commerciale, con Israele finché non ferma il massacro". 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

"No alla soluzione finale contro il popolo palestinese", fiaccolata per Gaza e sciopero: la Cgil si mobilita

"Fermiamo il massacro di Gaza": sciopero Cgil e corteo da piazza del Luogo Pio. Usb: "Pronti a bloccare tutto"

Gaza, leader sannita di un movimento cattolico inizia lo sciopero della fame

sciopero gaza cortei manifestazioniIn piazza per Gaza. Otto ore di sciopero e tre cortei - Il 22 settembre è prevista l'iniziativa della Usb ... Come scrive rainews.it

sciopero gaza cortei manifestazioniRoma si prepara allo sciopero generale del 22 prossimo con cortei e presidi - A sostegno della global Sumud Flotilla sulla via della striscia di Gaza, una serie di appuntamenti in molte piazze della capitale ... Segnala rainews.it

