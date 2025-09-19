Sciopero nazionale per Gaza Cgil | Un corteo contro il genocidio del popolo palestinese

Si sta svolgendo oggi, venerdì 19 settembre, la prima giornata di sciopero generale contro l’invasione militare israeliana nel territorio di Gaza in atto in questi giorni. Il secondo appuntamento sarà lunedì 22 settembre.La manifestazioneNella giornata di oggi, a Trento, la CGIL ha organizzato. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

In questa notizia si parla di: sciopero - nazionale

Sciopero nazionale dei treni oggi e domani: ecco cosa c'è da sapere

Sciopero nazionale dei treni: Disagi in tutta Italia, ritardi e cancellazioni

Sciopero nazionale dei treni: disagi ovunque, solo a Termini 30 cancellazioni e ritardi fino a 120 minuti

#Treni | #Sciopero Sciopero nazionale, lunedì 22#settembre, del Gruppo FS, #Trenitalia, Trenitalia #Tper e #Trenord 22 #settembre, sciopero Autoferrotranvieri Tutte le info https://buff.ly/mDcabLc @Emergenza24 | #Luceverde - X Vai su X

| TRASPORTO PUBBLICO Per lunedì 22 settembre è stato indetto uno sciopero nazionale di 24 ore che interesserà anche le linee gestite da Autoguidovie. Leggi la notizia per saperne di più Vai su Facebook

Sciopero generale Cgil per Gaza il 19 settembre anche in Toscana; PER GAZA: 4 ORE DI SCIOPERO DI TUTTI I SETTORI VENERDI' 19 SETTEMBRE 2025. A MODENA PRESIDIO IN PREFETTURA ALLE ORE 15; Sciopero per Gaza, cortei e manifestazioni in tutta Italia.

Gaza, oggi sciopero e corteo della Cgil. Chiuso varco Etiopia - Fa appello a chi lavora nella scuola, nell’università e nella ricerca, in accademie e conservatori, la Camera del Lavoro: a indossare un fiocco nero per Gaza. Lo riporta genova.repubblica.it

Venerdì 19 e lunedì 22 settembre, è sciopero generale per Gaza: le manifestazioni in Toscana - Venerdì 19 settembre la Cgil in piazza a Firenze, Livorno e Siena. lanazione.it scrive