Sciopero nazionale per Gaza Cgil | Un corteo contro il genocidio del popolo palestinese

Trentotoday.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si sta svolgendo oggi, venerdì 19 settembre, la prima giornata di sciopero generale contro l’invasione militare israeliana nel territorio di Gaza in atto in questi giorni. Il secondo appuntamento sarà lunedì 22 settembre.La manifestazioneNella giornata di oggi, a Trento, la CGIL ha organizzato. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: sciopero - nazionale

Sciopero nazionale dei treni oggi e domani: ecco cosa c'è da sapere

Sciopero nazionale dei treni: Disagi in tutta Italia, ritardi e cancellazioni

Sciopero nazionale dei treni: disagi ovunque, solo a Termini 30 cancellazioni e ritardi fino a 120 minuti

La Cgil si mobilita. Sindacati di base in sciopero il 22; Sciopero per Gaza – LIVE BLOG; Lo sciopero e la piazza per Gaza, il corteo dei 5mila attraversa la città | FOTO.

sciopero nazionale gaza cgilVenerdì 19 e lunedì 22 settembre, è sciopero generale per Gaza: le manifestazioni in Toscana - Venerdì 19 settembre la Cgil in piazza a Firenze, Livorno e Siena. lanazione.it scrive

sciopero nazionale gaza cgilSciopero generale per Gaza, Cgil in piazza. In migliaia a Genova - La mobilitazione nazionale a Genova vede l'astensione di 8 ore di lavoro e una manifestazione che attravers ... Scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Sciopero Nazionale Gaza Cgil