Sciopero in due atti | 19 e 22 settembre i giorni che mettono l’Italia in pausa a sostegno di Gaza
L’escalation del conflitto a Gaza ha portato diverse organizzazioni sindacali italiane a proclamare uno sciopero per oggi, 19, e lunedì 22 settembre 2025. Queste mobilitazioni, in segno di solidarietà con la popolazione palestinese, avranno modalità e impatti diversi sul territorio nazionale. Lo sciopero di oggi, 19 settembre, proclamato dalla CGIL, avrà un impatto principalmente sul settore privato. Come chiarito dal segretario generale Maurizio Landini, i servizi pubblici essenziali, come trasporti, scuola e sanità, non saranno interessati a causa dei tempi stretti per la proclamazione. La durata dello sciopero sarà di 4 ore a fine turno o nell’ambito della prestazione lavorativa per categorie come autisti di mezzi pesanti, driver e impiegati del trasporto merci e logistica, addetti alla viabilità di Anas e autostrade, e addetti al noleggio auto e gestione parcheggi. 🔗 Leggi su Cultweb.it
In questa notizia si parla di: sciopero - atti
In occasione dello sciopero generale del 22 settembre, una piccola flotta di attivisti attraverserà lo scalo genovese... - facebook.com Vai su Facebook
Il mondo del lavoro per Gaza: scioperi e manifestazioni di piazza in tutto il Piemonte, anche a Torino; Fisac Gruppo BPER: Messaggio per le nostre iscritte ed i nostri iscritti; Cgil si mobilita per Gaza: sciopero a fine turno e presidio in via Trinchese.
Lo sciopero generale per Gaza, oggi il primo stop. Chi si ferma - Lunedì scatta il secondo sciopero, a fermarsi saranno anche treni, bus, metro, tram e scuole ... Scrive today.it
Venerdì 19 e lunedì 22 settembre, è sciopero generale per Gaza: le manifestazioni in Toscana - Venerdì 19 settembre la Cgil in piazza a Firenze, Livorno e Siena. lanazione.it scrive