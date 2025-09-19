L’escalation del conflitto a Gaza ha portato diverse organizzazioni sindacali italiane a proclamare uno sciopero per oggi, 19, e lunedì 22 settembre 2025. Queste mobilitazioni, in segno di solidarietà con la popolazione palestinese, avranno modalità e impatti diversi sul territorio nazionale. Lo sciopero di oggi, 19 settembre, proclamato dalla CGIL, avrà un impatto principalmente sul settore privato. Come chiarito dal segretario generale Maurizio Landini, i servizi pubblici essenziali, come trasporti, scuola e sanità, non saranno interessati a causa dei tempi stretti per la proclamazione. La durata dello sciopero sarà di 4 ore a fine turno o nell’ambito della prestazione lavorativa per categorie come autisti di mezzi pesanti, driver e impiegati del trasporto merci e logistica, addetti alla viabilità di Anas e autostrade, e addetti al noleggio auto e gestione parcheggi. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Sciopero in due atti: 19 e 22 settembre, i giorni che mettono l’Italia in pausa a sostegno di Gaza