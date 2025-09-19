Sciopero generale per Gaza primo stop | la manifestazione a Messina guidata da Landini

Scatta oggi, venerdì 19 settembre, la prima delle due giornate di sciopero e mobilitazione sindacale a sostegno del popolo di Gaza e contro l'invasione israeliana.Anche Messina risponderà all’appello, trasformando l’iniziativa “Diritti al Quadrato” in un momento pubblico di testimonianza civile e. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Lo sciopero generale per Gaza, oggi il primo stop. Chi si ferma; Sciopero generale per Gaza, primo stop: la manifestazione a Messina guidata da Landini; Venerdì 19 e lunedì 22 settembre, è sciopero generale per Gaza: le manifestazioni in Toscana.

Roma si prepara allo sciopero generale del 22 prossimo con cortei e presidi - A sostegno della global Sumud Flotilla sulla via della striscia di Gaza, una serie di appuntamenti in molte piazze della capitale

Lo sciopero generale per Gaza, oggi il primo stop. Chi si ferma - Lunedì scatta il secondo sciopero, a fermarsi saranno anche treni, bus, metro, tram e scuole

