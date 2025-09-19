Sciopero generale | In piazza contro le guerre per i lavoratori palestinesi e israeliani

Genovatoday.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sciopero generale di otto ore con corteo a Genova. Si tratta della mobilitazione lanciata dalla Cgil "per Gaza e contro tutte le guerre" con un corteo partito venerdì mattina dai giardini Melis di Cornigliano, con destinazione centro (a questo link il percorso e tutto gli aggiornamenti).  Stefano. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: sciopero - generale

In India cresce l'adesione allo sciopero generale di domani

Al via lo sciopero generale in India, paralizzati i trasporti

Sindacati contro la riforma fiscale: "Pronti allo sciopero generale"

Francia, lo sciopero generale contro il nuovo governo Lecornu: giornata di tensione, 128 fermati - Il giovedì nero in Francia; Venerdì 19 e lunedì 22 settembre, è sciopero generale per Gaza: le manifestazioni in Toscana; La Francia in piazza contro la Legge di Bilancio con tagli da 43 miliardi di euro. Docenti in sciopero, scuole chiuse.

sciopero generale piazza controVenerdì 19 e lunedì 22 settembre, è sciopero generale per Gaza: le manifestazioni in Toscana - Venerdì 19 settembre la Cgil in piazza a Firenze, Livorno e Siena. Da lanazione.it

sciopero generale piazza controSan Marino. Proclamato lo sciopero generale contro la riforma IGR, tutti in piazza il 23 settembre - RASSEGNA STAMPA Dopo la settima assemblea dei lavoratori, Segretari Generali di CSdL, CDLS e USL – Enzo Merlini, Milena Frulli e Francesca Busignani – ... libertas.sm scrive

Cerca Video su questo argomento: Sciopero Generale Piazza Contro