Sciopero generale il 22 settembre contro la guerra e in solidarietà con Gaza

Pisa, 19 settembre 2025 – L’Usb ha indetto per lunedì 22 settembre uno sciopero generale nazionale "contro il genocidio del popolo palestinese e contro le spese militari". La mobilitazione coinvolgerà tutti i settori del lavoro e sarà accompagnata da iniziative in diverse città, tra cui Pisa dove è previsto un presidio a partire dalle 9 in piazza XX Settembre. "Non lavoriamo per la guerra, giù le armi e su i salari" è lo slogan scelto dal sindacato per la giornata di protesta. Secondo l’Usb lo sciopero nasce "per denunciare i crimini orrendi che si stanno consumando a Gaza e in tutta la Palestina, con centinaia di migliaia di vittime, tra cui più di 15mila bambini". 🔗 Leggi su Lanazione.it
