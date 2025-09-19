Sciopero generale della Cgil per Gaza | in 10mila al corteo di Livorno
LIVORNO – Al corteo organizzato dalla Cgil a Livorno in occasione dello sciopero generale proclamato per chiedere di fermare il massacro a Gaza hanno partecipato oltre 10mila persone. L’adesione allo sciopero nei posti di lavoro è stata elevata. Stamani (19 settembre) un fiume di persone ha invaso pacificamente le strade del centro per gridare tutto il proprio dolore per quanto sta avvenendo in Palestina. Al corteo di Livorno (uno dei tre organizzati dalla Cgil in Toscana) hanno partecipato anche le lavoratrici e i lavoratori provenienti da Pisa, Massa Carrara, Lucca e Grosseto. Il corteo Cgil per Gaza a Livorno (foto Cgil) “Vorrei che la passione di tutta questa gente – ha dichiarato il segretario generale della Cgil provincia di Livorno Gianfranco Francese – arrivasse a tutti i bambini e le donne di Gaza. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
