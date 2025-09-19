Sciopero generale del 22 settembre l' Ausl Romagna | Garantiti i servizi essenziali
Quella di lunedì 22 settembre sarà una giornata di sciopero generale del personale di tutti i settori pubblici e privati, indetto da Sgb, Cub, Usb, Adl Varese, aderenti Usi-Cit, Cobas Poste, Cub Poste, Slg-cub Poste, Usb Pi, Usb Lavoro Privato, Orsa Tpl Lazio e Fisi. L'Ausl Romagna informa “che. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Lunedì 22 settembre è stato proclamato uno sciopero generale nazionale. I servizi educativi comunali (prima infanzia, pre e post scuola, assistenza mensa) potrebbero non essere garantiti. Anche i bus Tper di Bologna e Ferrara non saranno garantiti.
Sciopero generale per Gaza, stop il 19 e il 22 settembre: orari e tutto quello che c'è da sapere
