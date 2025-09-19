Sciopero Generale 22 Settembre | Una Giornata di Lotta e Solidarietà per Gaza

Il 22 settembre non sarà solo un lunedì di sciopero, ma una giornata di mobilitazione che richiama l’attenzione sui diritti umani e sulla solidarietà internazionale in un momento di crisi, riflettendo il ruolo della società civile e dei lavoratori come attori politici oltre che sociali L'articolo proviene da. 🔗 Leggi su Mondouomo.it © Mondouomo.it - Sciopero Generale 22 Settembre: Una Giornata di Lotta e Solidarietà per Gaza.

In questa notizia si parla di: sciopero - generale

In India cresce l'adesione allo sciopero generale di domani

Al via lo sciopero generale in India, paralizzati i trasporti

Sindacati contro la riforma fiscale: "Pronti allo sciopero generale"

Lunedì 22 settembre è stato proclamato uno sciopero generale nazionale. ? I servizi educativi comunali (prima infanzia, pre e post scuola, assistenza mensa) potrebbero non essere garantiti. Anche i bus Tper di Bologna e Ferrara non saranno garantiti dal - facebook.com Vai su Facebook

Sciopero generale per Gaza, stop il 19 e il 22 settembre: orari e tutto quello che c'è da sapere - X Vai su X

Sciopero Trenitalia del 22 settembre 2025: i treni garantiti; Lunedì 22 settembre sciopero generale di tutte le categorie pubbliche e private; SCIOPERO GENERALE 22 SETTEMBRE: ANCHE SENZA CIRCOLARE SI PUÒ (E SI DEVE) SCIOPERARE.

Il 22 settembre è sciopero generale, l'Italia si ferma per Gaza - I sindacati base chiedono lo stop all'economia di guerra e un cambio di rotta all'Europa. Scrive wired.it

È stato indetto uno sciopero generale per lunedì 22 settembre, a sostegno della popolazione palestinese nella Striscia di Gaza - Una serie di organizzazioni sindacali di base hanno indetto uno sciopero generale del settore pubblico e privato per lunedì 22 settembre, con l’obiettivo di manifestare la propria solidarietà alla pop ... Segnala ilpost.it