Sciopero generale 22 settembre in Emilia Romagna giornata nera per i trasporti Treni e bus | quali i garantiti
Bologna, 19 settembre 2025 - Lunedì 22 settembre, giornata nera per il trasporto pubblico a causa sciopero generale di 24 ore “contro i l genocidio in Palestina, la guerra e l’aumento delle spese militari, lo sfruttamento sul lavoro, l’assenza di politiche sociali e industriali e le morti sul lavoro”. Per Bologna, la giornata sarà da ‘bollino nero’ perché apre la fiera del Cersaie e da piazza Maggiore, alle 10.30, partirà un corteo pro Gaza. Oltre al trasporto pubblico, essendo sciopero generale, incroceranno le braccia anche i lavoratori del privato e del pubblico, sanità e scuola inclusi. I bus a Bologna: orari . 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Sciopero generale nazionale lunedì 22 settembre. Possibili disagi causati dalla ridotta attività per l'intera giornata https://rb.gy/1rb1uz Inps Comunica - X Vai su X
Prinz Zaum aderisce allo sciopero generale insieme ad altre librerie di Bari e provincia. «Per rompere con lo stato terrorista di Israele, per difendere Gaza, per dire no alla corsa al riarmo, a fianco della Flotilla e con la Palestina nel cuore» lunedì 22 saremo chi Vai su Facebook
Sciopero generale per Gaza il 22 settembre, a rischio il trasporto pubblico padovano. E non si fermano le proteste per i disservizi - Si prospetta una giornata di passione lunedì 22 settembre per i clienti del già zoppicante e contestato trasporto pubblico cittadino a causa dello sciopero ... Scrive ilgazzettino.it
Sciopero generale il 22 settembre contro la guerra e in solidarietà con Gaza - Pisa, 19 settembre 2025 – L’Usb ha indetto per lunedì 22 settembre uno sciopero generale nazionale "contro il genocidio del popolo palestinese e contro le spese militari". Riporta msn.com