Sciopero generale 22 settembre in Emilia Romagna giornata nera per i trasporti Treni e bus | quali i garantiti

Bologna, 19 settembre 2025 - Lunedì 22 settembre, giornata nera per il trasporto pubblico a causa sciopero generale di 24 ore “contro i l genocidio in Palestina, la guerra e l’aumento delle spese militari, lo sfruttamento sul lavoro, l’assenza di politiche sociali e industriali e le morti sul lavoro”. Per Bologna, la giornata sarà da ‘bollino nero’ perché apre la fiera del Cersaie e da piazza Maggiore, alle 10.30, partirà un corteo pro Gaza. Oltre al trasporto pubblico, essendo sciopero generale, incroceranno le braccia anche i lavoratori del privato e del pubblico, sanità e scuola inclusi. I bus a Bologna: orari . 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

