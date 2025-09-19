In tanti, in tutta Italia, hanno risposto all’appello lanciato lunedì scorso dal segretario generale della Cgil Maurizio Landini che aveva chiamato a raccolta i suoi lavoratori per partecipare ad uno sciopero di 4 ore per chiedere la fine del genocidio a Gaza e lo stop degli accordi commerciali ed economici tra Italia e Israele. Nella Capitale un migliaio di persone hanno voluto aderire allo sciopero ed hanno incrociato le braccia davanti a Montecitorio. Tra i partecipanti, oltra alla Cgil, anche i partiti di opposizione al governo Meloni, le Ong e il Global Movement to Gaza. Tante le bandiere palestinesi che hanno sventolato sotto l’obelisco della Camera. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Sciopero della Cgil per Gaza, la manifestazione a Montecitorio: “Stop al genocidio e agli accordi militari Italia-Israele”