Sciopero della Cgil per Gaza la manifestazione a Montecitorio | Stop al genocidio e agli accordi militari Italia-Israele
In tanti, in tutta Italia, hanno risposto all’appello lanciato lunedì scorso dal segretario generale della Cgil Maurizio Landini che aveva chiamato a raccolta i suoi lavoratori per partecipare ad uno sciopero di 4 ore per chiedere la fine del genocidio a Gaza e lo stop degli accordi commerciali ed economici tra Italia e Israele. Nella Capitale un migliaio di persone hanno voluto aderire allo sciopero ed hanno incrociato le braccia davanti a Montecitorio. Tra i partecipanti, oltra alla Cgil, anche i partiti di opposizione al governo Meloni, le Ong e il Global Movement to Gaza. Tante le bandiere palestinesi che hanno sventolato sotto l’obelisco della Camera. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
