Sciopero del 22 settembre | cosa succede chi si ferma orari garantiti

Roma, 19 settembre 2025 – Lunedì 22 settembre è in programma uno sciopero nazionale di 24 ore che potrà coinvolgere trasporti pubblici e privati, logistica, porti e parte dei servizi essenziali. La mobilitazione è stata proclamata da più sigle sindacali di base. Trasporti pubblici a Roma (bus, metro, tram). Nel territorio di Roma Capitale lo sciopero riguarda l’intera rete Atac (inclusi subaffidamenti). Fasce garantite lunedì 229: da inizio servizio a 8:29 e 17:00–19:59. Servizio a rischio stop: 8:30–16:59 e dalle 20:00 a fine servizio. Possibili ripercussioni su linee notturne e diurne con corse oltre le 24. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it