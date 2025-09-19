Sciopero 22 settembre | l' Italia si ferma per Gaza

La mobilitazione proclamata dai sindacati base provocherà disagi nei trasporti, scuole e porti. Il 19 settembre ci sarà invece lo sciopero di Cgil. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - Sciopero 22 settembre: l'Italia si ferma per Gaza

In questa notizia si parla di: sciopero - settembre

Trasporto pubblico, sciopero degli autobus sabato 13 settembre

Crisi Stm, Uilm: "Muro di gomma dell'azienda sulle ferie estive, sciopero prorogato al 15 settembre"

Napoli, sciopero degli asili comunali l’11 settembre. Cgil, Cisl e Uil: “No a privatizzazione”

Sciopero del 22 settembre per Gaza a Milano: mezzi pubblici e scuole, ecco chi e quando si ferma https://milano.repubblica.it/cronaca/2025/09/19/news/sciopero_22_settembre_milano_mezzi_pubblici_scuole-424856959/?ref=twhl… - X Vai su X

Lunedì 22 settembre è stato proclamato uno sciopero generale nazionale. ? I servizi educativi comunali (prima infanzia, pre e post scuola, assistenza mensa) potrebbero non essere garantiti. Anche i bus Tper di Bologna e Ferrara non saranno garantiti dal Vai su Facebook

Il 22 settembre è sciopero generale, l'Italia si ferma per Gaza; Sciopero per Gaza, Landini: “Il governo blocchi le armi per Israele, altrimenti è complice”; Sciopero generale: Lunedì 22 Settembre Italia paralizzata, si ferma tutto; i dettagli.

Il 22 settembre è sciopero generale, l'Italia si ferma per Gaza - I sindacati base chiedono lo stop all'economia di guerra e un cambio di rotta all'Europa. Lo riporta wired.it

Sciopero 22 settembre 2025 treni, taxi e mezzi pubblici fermi in tutta Italia: fasce orarie e servizi garantiti - 24 ore di mobilitazione generale che interessa buona parte del comparto della mobilità ma anche i settori scolastici, dell’Istruzione e della ricerca. Da italiaoggi.it