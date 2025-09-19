Sciacca la ceramica d’autore torna nel 2026 | fissate le nuove date

Agrigentonotizie.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La festa della ceramica di Sciacca avrà la sua terza edizione, ma bisognerà attendere il prossimo anno. L’appuntamento è fissato dal 15 al 17 maggio 2026, a ridosso della stagione turistica.Ad annunciarlo è l’assessore Francesco Dimino, che spiega come l’edizione prevista per questi giorni non si. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: sciacca - ceramica

Sciacca protagonista su Rai Uno: si parlerà della Madonna del soccorso, di dolci e di ceramica

Torna dal 23 agosto la Mostra della ceramica di Castellamonte - Dal 23 agosto al 14 settembre torna la Mostra della Ceramica di Castellamonte. Come scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Sciacca Ceramica D8217autore Torna