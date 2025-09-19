"Continuiamo a insistere davanti a un governo che continua ad usare solo parole di circostanza mentre nei fatti frena una risposta europea come quella sulle sanzioni. Abbiamo interrotto ieri i lavori del Parlamento e siamo pronti a bloccare i lavori d'aula finché Meloni non verrà a rispondere di quello che il governo italiano sta facendo a Bruxelles sulle sanzioni ad Israele e a New York sul riconoscimento dello stato di Palestina ". A dirlo è stata la segretaria del Pd, Elly Schlein, nel corso della manifestazione della Cgil su Gaza in corso a Bologna. Parole che arrivano dopo la bagarre in Parlamento subito dopo il terzo "sì" alla riforma della giustizia sulla separazione delle carriere. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Schlein fa insorgere Fdi: "Parole gravi e pericolose sul blocco in Aula", il caso deflagra