Schianto tra auto e moto a Luisago | centauro grave in volo l’elisoccorso
Grave incidente stradale questa mattina a Luisago (Portichetto), in via IV Novembre. Poco dopo le 8 un’auto e una moto si sono scontrate, coinvolgendo due uomini di 36 e 77 anni.Sul posto sono intervenuti la polizia locale, i carabinieri di Cantù, un’ambulanza, un mezzo di soccorso avanzato e. 🔗 Leggi su Quicomo.it
In questa notizia si parla di: schianto - auto
Il boato, la colonna di fuoco e il mistero del paracadute: la cronaca dello schianto dell’ultraleggero tra le auto a Brescia
Schianto devastante: due auto si scontrano a 200 km/h
Pauroso schianto. Auto piomba di notte contro un’abitazione. Fuga di gas, tutti evacuati
Schianto auto-moto: ferito un 19enne Oristano, il ragazzo è stato sbalzato dallo scooter per alcuni metri - facebook.com Vai su Facebook
Schianto #auto-#moto all’#incrocio, grave un ragazzo di 17 anni - X Vai su X
Schianto tra auto e moto a Luisago: centauro grave, in volo l’elisoccorso; Schianto in moto a Luisago: muore Rocco La Cognata, due volte campione italiano di Thai Box; Rocco La Cognata, il campione di Thai Box morto in un incidente con la moto. Lascia due figli piccoli.
Auto contro moto, grave un motociclista di 36 anni - Lo scontro stamattina all’incrocio tra via IV Novembre e via Matteotti, il ferito è stato trasportato in elicottero all’ospedale di Varese ... Da laprovinciadicomo.it
Lo schianto mortale di sabato sera a Grandate: oggi il funerale di Fabio, domani l’ultimo saluto di Luisago per Laerte - Oggi la cerimonia per il più giovane delle vittime, domani a Luisago l'estremo saluto per l'altro sfortunato centauro. ciaocomo.it scrive