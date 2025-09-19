Schianto tra auto a Valmadrera | 4 persone coinvolte e soccorsi in azione

Schianto tra due auto con quattro persone coinvolte in via Como a Valmadrera, la strada provinciale che attraversa la città collegandosi con Lecco. Ancora scarse le informazioni sul sinistro, avvenuto in direzione sud. I soccorsi sono scattati in codice giallo alle ore 11.30 di oggi, venerdì 19. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

In questa notizia si parla di: schianto - auto

Il boato, la colonna di fuoco e il mistero del paracadute: la cronaca dello schianto dell’ultraleggero tra le auto a Brescia

Schianto devastante: due auto si scontrano a 200 km/h

Pauroso schianto. Auto piomba di notte contro un’abitazione. Fuga di gas, tutti evacuati

Incidente a catena Cavaso del Tomba, lo schianto tra un'Audi A4 e altre due auto, una con a bordo una famiglia. Strada chiusa Vai su Facebook

Schianto #auto-#moto all’#incrocio, grave un ragazzo di 17 anni - X Vai su X

Schianto tra auto a Valmadrera: 4 persone coinvolte e soccorsi in azione; Incidente a Valmadrera, auto sbanda e si cappotta: un giovane incastrato tra le lamiere, un altro recuperato nel lago; Notizie dalla zona di Valmadrerese E Riviera Ovest a Lecco.

Schianto in moto sulla Statale 36: centauro cade a terra durante il diluvio - Sul posto ambulanza e automedica per soccorrere il motociclista ... Come scrive leccotoday.it