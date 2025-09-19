Schianto terribile non ce l’ha fatta Dramma in Italia | l’incidente è spaventoso

Pomeriggio tragico sulle strade del Sannio, dove un grave incidente ha insanguinato la tangenziale ovest di Benevento. Nel tardo pomeriggio di oggi, un violento impatto ha coinvolto due auto e una moto, provocando la morte di un centauro di 56 anni. La vittima, identificata con le iniziali R.A., era originaria del capoluogo sannita. L’incidente è avvenuto in un tratto particolarmente trafficato della tangenziale, nei pressi di uno degli svincoli principali. La dinamica del sinistro è ancora in fase di accertamento, ma dalle prime informazioni sembrerebbe che lo scontro sia stato particolarmente violento, tanto da non lasciare scampo al motociclista. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

