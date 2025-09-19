Schianto terribile non ce l’ha fatta Dramma in Italia | l’incidente è spaventoso
Pomeriggio tragico sulle strade del Sannio, dove un grave incidente ha insanguinato la tangenziale ovest di Benevento. Nel tardo pomeriggio di oggi, un violento impatto ha coinvolto due auto e una moto, provocando la morte di un centauro di 56 anni. La vittima, identificata con le iniziali R.A., era originaria del capoluogo sannita. L’incidente è avvenuto in un tratto particolarmente trafficato della tangenziale, nei pressi di uno degli svincoli principali. La dinamica del sinistro è ancora in fase di accertamento, ma dalle prime informazioni sembrerebbe che lo scontro sia stato particolarmente violento, tanto da non lasciare scampo al motociclista. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
In questa notizia si parla di: schianto - terribile
Tragedia enorme in Italia, perde il controllo e poi lo schianto terribile: trovato così sul posto
“Pronto, sono Pietro. Sto andando in ospedale”. Terribile schianto alla periferia della città: poi la triste notizia
Terribile schianto tra camion e cinque auto sulla Romea: due morti e diversi feriti a Ravenna
Terribile incidente tra due auto a Rimini, muore l'imprenditore fanese Fabio Fiorani. Aveva un'attività poco distante al luogo dello schianto Vai su Facebook
Incidente a Rimini, muore un fanese. Terribile schianto frontale tra due auto in viale Regina Elena - X Vai su X
Non ce l’ha fatta Incidente spaventoso durante il rally in Italia | bilancio drammatico; Simona non ce l’ha fatta Lottava tra la vita e la morte ora è arrivato il terribile annuncio.