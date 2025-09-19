Schianto sulla Valtidone bimba di 8 anni in rianimazione
Nella giornata di ieri erano ancora gravi le condizioni delle due ferite, madre e figlia, che alle 18.30 di mercoledì sono rimaste vittime di un violento incidente sulla Val Tidone, tra i comuni di Carpiano e Landriano. La donna, 35 anni, è ricoverata al San Matteo di Pavia, mentre la figlia di 8 anni al Niguarda di Milano, dove i medici si sono riservati la prognosi. La piccola, che ha riportato un trauma cranico, si trova in rianimazione. Nell'incidente, uno scontro tra un furgone e due auto, sono rimaste ferite anche altre quattro persone, tra le quali un'anziana di 82 anni: nessuna di loro è in pericolo di vita.
