Schianto moto-auto nella notte sulla SS36 | un ferito

Un incidente stradale ha coinvolto un motociclista nella serata di ieri, giovedì 18 settembre, sulla SS36 del lago di Como e dello Spluga. Lo scontro, che ha visto protagonisti una moto e un'auto, è avvenuto intorno alle ore 20:45 al chilometro 39 della statale, all'altezza di Molteno, in. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

In questa notizia si parla di: schianto - moto

Schianto e fiamme, Lorenzo Perugini muore in moto dopo la festa

Impatto mortale a 28 anni: cosa è successo davvero dopo lo schianto della moto contro un SUV

Tragedia sulla Regina: schianto tra auto e moto, tre giovani in condizioni critiche

Gerola Alta piange Chiara Zugnoni, morta in un incidente in moto a Pavia La comunità in lutto per la 36enne, figlia di due medici, scomparsa in un tragico schianto nel Pavese. La famiglia è molto conosciuta in paese. #laprovinciaunicatv #teleunica #news #no - facebook.com Vai su Facebook

Schianto moto-auto nella notte sulla SS36: un ferito; Schianto nella notte a Rovello Porro, l'auto si ribalta e la moto prende fuoco: morto 26enne; Tremendo incidente nella notte, prima lo scontro tra auto e moto poi l'incendio: gravissimo un centauro.

Napoli, schianto in tangenziale, due morti: marito e moglie viaggiavano in moto - Due corpi coperti da un telo e, qualche metro più in là, una moto ormai ridotta a un ammasso informe di plastica e metallo. ilmattino.it scrive

Schianto tra auto e moto, 22enne muore sul colpo - 30 del 10 settembre a Torre del Greco, in provincia di Napoli, è costato la vita alla 22enne Annunziata Mele. Segnala livesicilia.it