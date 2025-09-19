Scavuzzo | Vendita San Siro? Maratona quasi finita ecco i prossimi passaggi A luglio pensavamo questo…
Le parole di Anna Scavuzzo, vicesindaca di Milano, sul progetto che riguarda San Siro per il nuovo stadio di Inter e Milan. I dettagli. In un’intervista rilasciata a La Repubblica, la vicesindaca di Milano Anna Scavuzzo è tornata a parlare della delicata questione legata alla vendita dello stadio di San Siro e del complesso percorso di negoziazione con Inter e Milan. Un confronto che ha richiesto tempo, pazienza e spirito di collaborazione, e che — pur non essendo ancora arrivato al traguardo — ha visto un’evoluzione significativa. VENDITA SAN SIRO – È stata una lunga maratona e abbiamo percorso solo una parte del tragitto. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: scavuzzo - vendita
San Siro Inter, Scavuzzo sulla vendita: «In giunta ampio dibattito, ora la decisione passa al Consiglio»
Vendita San Siro, Scavuzzo: "Lavoro importante, ma il Milan tiene in piedi l’ipotesi San Donato" ? Vai su Facebook
Vendita San Siro, Scavuzzo: "Lavoro importante, ma il Milan tiene in piedi l’ipotesi San Donato" ? - X Vai su X
Vendita del San Siro. La giunta milanese approva la delibera; Cessione di San Siro a Inter e Milan, ok dalla giunta Sala; Stadio San Siro, la giunta incontra Milan e Inter. E parte la richiesta di chiarimenti sulla società che lo comprerà.
Vicesindaca Scavuzzo su San Siro: "Che maratona, ora ognuno deve assumersi le proprie responsabilità" - Nella lunga intervista rilasciata all'edizione milanese di Repubblica, Anna Scavuzzo, vicesindaca del Comune di Milano, ha dichiarato sulla cessione di San Siro a Milan e Inter: ... Secondo milannews.it
Carlo Monguzzi sulla delibera per San Siro: “Un attacco alla democrazia, resa totale della giunta alle squadre” - La vicesindaca Anna Scavuzzo ha spiegato che per la delibera sulla vendita del 'Meazza' approvata ieri, 17 settembre, dalla giunta non sarà possibile ... Segnala fanpage.it