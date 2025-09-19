Scavalca la recinzione e invade la pista dell' aeroporto di Linate | voli sospesi

Today.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di origini tunisine ha invaso la pista dell'aeroporto di Milano Linate dopo aver scavalcato una delle recinzioni dello scalo. L'intervento tempestivo della security e della polizia ha evitato il peggio: in cinque minuti la persona è stata bloccata. Non sono ancora chiari i motivi dietro. 🔗 Leggi su Today.it

