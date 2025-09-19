Scavalca la recinzione e invade la pista dell' aeroporto di Linate | sospesi atterraggi e decolli

Il blitz improvviso. L’allarme che ha bloccato atterraggi e decolli per una manciata di minuti. Poi l’intervento della sicurezza e della polizia.Un uomo, cittadino tunisino, ha scavalcato la recinzione dell’aeroporto di Milano Linate nella mattinata di venerdì 19 settembre, bloccando i voli in. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

