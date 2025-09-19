Scatta l' allarme per i furti di cani di razza nei giardini | rubato un Bull Terrier di sei mesi

Sono entrati all'interno del giardino di un'abitazione di San Secondo Parmense, dopo aver praticato un taglio nella rete e hanno rubato un cane di razza. Precisamente un Bull Terrier di sei mesi. Alcune persone, non ancora identificate, si sono introdotte all'interno della proprietà allo scopo di. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

