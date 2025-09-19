scarcerazioni affiliati clan moccia il riesame si riserva

Tempo di lettura: 2 minuti Il tribunale del Riesame di Napoli si è riservato sulla scarcerazione per decorrenza dei termini di una quindicina di presunti appartenenti al clan Moccia di Afragola: i giudici decideranno nelle prossime ore se accogliere il ricorso della Procura di Napoli ( pm Ivana Fulco e Ida Teresi ) o sposare la tesi delle difese secondo le quali la scadenza dei termini di carcerazione preventiva (3 anni), che ha portato alla scarcerazione degli esponenti del clan, è dipesa dalle lentezze della macchina della giustizia. Dopo tre anni dall’inizio del processo di primo grado con 48 imputati e 60 udienze celebrate, non si è ancora arrivati ad una sentenza. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

