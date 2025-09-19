Scarcerazioni affiliati clan Moccia il Riesame si riserva
Tempo di lettura: 2 minuti Il tribunale del Riesame di Napoli si è riservato sulla scarcerazione per decorrenza dei termini di una quindicina di presunti appartenenti al clan Moccia di Afragola: i giudici decideranno nelle prossime ore se accogliere il ricorso della Procura di Napoli ( pm Ivana Fulco e Ida Teresi ) o sposare la tesi delle difese secondo le quali la scadenza dei termini di carcerazione preventiva (3 anni), che ha portato alla scarcerazione degli esponenti del clan, è dipesa dalle lentezze della macchina della giustizia. Dopo tre anni dall’inizio del processo di primo grado con 48 imputati e 60 udienze celebrate, non si è ancora arrivati ad una sentenza. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: scarcerazioni - affiliati
Scarcerazioni eccellenti nel clan Moccia: lasciano carcere boss e affiliati per decorrenza termini
Scarcerazioni eccellenti nel clan Moccia: lasciano carcere boss e affiliati per decorrenza termini
Processo al clan Moccia: rinviata a settembre l'udienza del Riesame sulla scarcerazione dei boss; Clan Moccia, la svolta dopo le scarcerazioni: “blindato” il collegio; Scarcerati i boss del clan Moccia per decorrenza dei termini.
Clan Moccia, la svolta dopo le scarcerazioni: “blindato” il collegio - Un anno o giù di lì perso solo per dare inizio al processo, nel travaso di carte da un Tribunale all’altro. ilmattino.it scrive
Napoli: clan Moccia, i giudici rinviano la decisione: i boss restano liberi - Clan Moccia, restano liberi i quindici presunti affiliati del gruppo criminale di Afragola scarcerati per decorrenza dei termini. Da ilmattino.it