Scarafaggi nei bagni e topi nella mensa dei vigili del fuoco la scoperta a Bergamo | disposta la chiusura

Si trova in grave stato di degrado la mensa del comando provinciale dei vigili del fuoco di Bergamo, che il 3 settembre è stata addirittura chiusa per la presenza di « roditori e condizioni malsane ». La denuncia arriva dai sindacati dei pompieri che, all’indomani della visita del capo del Corpo nazionale, Eros Mannino, in Fiera a Bergamo, raccontano uno scenario impresentabile: locali per la mensa infestati da topi e vigili del fuoco costretti a mangiare altrove. Il tutto all’interno di un comando già carente di personale, «che si attesta a circa meno 30% su tutte le qualifiche». Topi, scarafaggi e rifiuti: il degrado del comando. 🔗 Leggi su Open.online

