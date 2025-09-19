Scambiato per trafficante ma a bordo c' è la sua famiglia | palestinese arrestato e rilasciato

Triesteprima.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La polizia slovena ha fermato e multato un cittadino palestinese di 60 anni trovato nell'intento di trasportare dalla Croazia in direzione dell'Italia quattro familiari. È successo poco dopo le 19 di ieri 18 settembre nella zona di Sant'Antonio, alle spalle di Capodistria. Inizialmente l’uomo è. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

