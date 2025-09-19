Scaletta Suzuki Jukebox La Notte delle Hit con Antonella Clerici e Clementino su Rai1 | cantanti ed ospiti di stasera venerdì 19 settembre 2025

Dopo il grandissimo successo della prima puntata che ha registrato 2.517.000 spettatori con uno share del 17.9%, torna l’appuntamento con “ Suzuki Jukebox – La notte delle Hit ” su Rai1. Scopriamo gli ospiti e i cantanti in scaletta della seconda puntata di stasera, venerdì 19 settembre 2025. Suzuki Jukebox La Notte delle Hit torna su Rai1 con il secondo appuntamento del 19 settembre 2025. Stasera, venerdì 19 settembre 2025, dalle ore 21.30 appuntamento con la seconda puntata del Suzuki Jukebox La Notte delle Hit, il grande show musicale condotto da Antonella Clerici con la complicità di Clementino. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Scaletta Suzuki Jukebox La Notte delle Hit con Antonella Clerici e Clementino su Rai1: cantanti ed ospiti di stasera, venerdì 19 settembre 2025

In questa notizia si parla di: scaletta - suzuki

Suzuki Jukebox - La Notte delle Hit, oggi e domani in tv: : la scaletta e i cantanti sul palco

Scaletta Suzuki Jukebox La Notte delle Hit con Antonella Clerici e Clementino su Rai1: cantanti ed ospiti di stasera, giovedì 18 settembre 2025

Suzuki Jukebox su Rai 1: la scaletta e i cantanti di stasera 18 settembre

Due serate evento su Rai1: Suzuki Jukebox – La notte delle hit con Antonella Clerici e Clementino. Sul palco icone dagli anni ’70 ai 2000. Ecco la scaletta completa Leggi su http://Allmusicitalia.it - X Vai su X

Stasera su Rai 1 “Suzuki Jukebox – La notte delle hit”, Antonella Clerici rimpiazza Amadeus con ospiti favolosi Vai su Facebook

SUZUKI JUKEBOX LA NOTTE DELLE HIT: la prima puntata su Rai 1 [Scaletta e canzoni]; 'Suzuki Jukebox - La notte delle hit', serata finale per la musica cult: gli ospiti di stasera e la scaletta; Suzuki Jukebox, la notte delle hit, si chiude stasera su Rai 1: ospiti e scaletta di oggi 19 settembre.

Scaletta Suzuki Jukebox – La notte delle hit con Antonella Clerici e Clementino: gli ospiti di venerdì 19 settembre - Stasera, venerdì 19 settembre, alle ore 21:30 su Rai1 la seconda e ultima puntata di Suzuki Jukebox - Segnala fanpage.it

Suzuki Jukebox La Notte delle Hit, la seconda puntata stasera su Rai 1 - Suzuki Jukebox La Notte delle Hit con Antonella Clerici e Clementino, e le star degli anni ’70, ’80, ’90 e 2000. gazzetta.it scrive