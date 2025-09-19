Scafati i consiglieri Maria Berritto e Luigi Cavallaro lasciano Noi Moderati
Tempo di lettura: < 1 minuto Maria Berritto e Luigi Cavallaro, consiglieri comunali di Scafati, lasciano Noi Moderati e annunciano l’adesione a Forza Italia. “Oggi, dopo una lunga riflessione, condivisa anche con il nostro gruppo, abbiamo maturato la volontà di lasciare Noi Moderati, un partito che non sembra più poter rappresentare i nostri valori, i nostri ideali, l’idea che abbiamo della politica e del senso di comunità”, hanno dichiarato Berritto e Cavallaro. “ Di pari passo, formalizziamo la nostra adesione in Forza Italia, seguendo i passi del nostro deputato Pino Bicchielli al quale va il nostro ringraziamento per la vicinanza dimostrata al nostro territorio fin dal primo momento – hanno aggiunto – La tradizione moderata, popolare, cattolico-democratica e riformista, che rappresenta il nostro patrimonio politico e culturale, rischia oggi di essere schiacciata tra spinte radicali e derive populiste. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
