Scadenza domanda online per chi intende sostituire scrutatori già nominati e che rinunciano all' incarico
Arezzo, 19 settembre 2025 – Stanno arrivando a casa degli interessati le nomine degli scrutatori da destinare ai seggi in occasione delle elezioni regionali di domenica 12 e lunedì 13 ottobre, estratti tra coloro che sono risultati iscritti allo specifico albo aggiornato lo scorso gennaio. In caso di rinuncia, l’Ufficio elettorale ha a disposizione una “panchina” ad hoc per fare le sostituzioni: un elenco aggiuntivo di elettori, anche non iscritti all’albo suddetto, che invieranno domanda online. Attenzione però che per quest’ultima il termine sta per scadere: entro le 12:00 di lunedì prossimo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: scadenza - domanda
TFA sostegno X ciclo: il 2024/25 vale come anno di servizio, il titolo di studio deve essere in possesso entro la data di scadenza della domanda
VIDEO TUTORIAL | Corsi sostegno INDIRE, triennalisti: come fare la domanda passo dopo passo. Scadenza 8 luglio [AGGIORNATO]
VIDEO TUTORIAL | Corsi sostegno INDIRE, abilitati estero: come fare la domanda passo dopo passo. Scadenza 8 luglio [AGGIORNATO]
Bando: Sostegno alla locazione annualità 2025 Scadenza domande 30 Settembre Gli interessati possono prendere visione del bando integrale e scaricare il modulo di domanda dal link: https://www.comune.piscinas.ci.it/piscinas/po/mostra_news.ph - facebook.com Vai su Facebook
Scadenza domanda online per chi intende sostituire scrutatori già nominati e che rinunciano all'incarico; Mobilità Dirigenti Scolastici, conferimento e mutamento incarichi per il 2025/26,: domanda online entro 1° luglio. NOTA Ministero; Mobilità 2025/26: le indicazioni più importanti per compilare correttamente la domanda.
Scadenza domanda online per chi intende sostituire scrutatori già nominati e che rinunciano all'incarico - In caso di rinuncia, l’Ufficio elettorale ha a disposizione una “panchina” ad hoc per fare le sostituzioni: un elenco aggiuntivo di elettori, anche non iscritti all’albo suddetto, che invieranno ... lanazione.it scrive
Bonus nuovi nati/ Scadenze e domande online: come valutare l’iter - Bonus nuovi nati con scadenze e iter scanditi in maniera specifica secondo le disposizioni dell'Agenzia delle Entrate. Scrive ilsussidiario.net