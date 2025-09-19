Savino Del Bene Scandicci Ognjenovic e Antropova elette capitana e vicecapitana

SCANDICCI – La Savino Del Bene Volley ha annunciato oggi (19 settembre) che Maja Ognjenovi? e Ekaterina Antropova saranno rispettivamente capitana e vice capitana per la stagione 2025-2026. Una scelta che unisce l’esperienza della palleggiatrice serba al talento e all’energia dell’opposta italiana. Maja Ognjenovi? affronterà la sua terza stagione con la Savino Del Bene Volley e guiderà la squadra come capitana. La sua esperienza e la sua visione di gioco saranno il punto di riferimento dentro e fuori dal campo. Ekaterina Antropova, reduce dalla vittoria del mondiale con la nazionale italiana, vivrà invece la sua quinta stagione a Scandicci. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it