Savino Del Bene Scandicci Ognjenovic e Antropova elette capitana e vicecapitana
SCANDICCI – La Savino Del Bene Volley ha annunciato oggi (19 settembre) che Maja Ognjenovi? e Ekaterina Antropova saranno rispettivamente capitana e vice capitana per la stagione 2025-2026. Una scelta che unisce l’esperienza della palleggiatrice serba al talento e all’energia dell’opposta italiana. Maja Ognjenovi? affronterà la sua terza stagione con la Savino Del Bene Volley e guiderà la squadra come capitana. La sua esperienza e la sua visione di gioco saranno il punto di riferimento dentro e fuori dal campo. Ekaterina Antropova, reduce dalla vittoria del mondiale con la nazionale italiana, vivrà invece la sua quinta stagione a Scandicci. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
