Sassuolo Walukiewicz in dubbio per la sfida con l’Inter | ecco le opzioni di Grosso

Sassuolo, Walukiewicz in dubbio per la sfida con l’Inter: ecco le opzioni del tecnico neroverde Fabio Grosso Il Sassuolo di Fabio Grosso, tecnico campione del mondo 2006 e alla prima stagione sulla panchina neroverde, si prepara a una delle trasferte più impegnative del campionato: la sfida di San Siro contro l’Inter, valida per la 4ª . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Sassuolo, Walukiewicz in dubbio per la sfida con l’Inter: ecco le opzioni di Grosso

In questa notizia si parla di: sassuolo - walukiewicz

Sassuolo, ufficiale Walukiewicz. E oggi sfida a Bologna e Sudtirol

Walukiewicz al fantacalcio: quotazione e statistiche del nuovo difensore del Sassuolo

#Sassuolo (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Koné, Matic, Vranckx; Berardi, Pinamonti, Laurienté #Lazio (4-3-3): Provedel, Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella, DeleBashiru; Cancellieri, Castellanos, Zaccagni #S - X Vai su X

LA FORMAZIONE UFFICIALE DEL SASSUOLO SASSUOLO (4-3-3): Turati; Walukiewicz, Romagna, Muharemovic, Doig; Koné, Lipani, Boloca; Berardi, Pinamonti, Laurienté. A disp.: Satalino, Zacchi, Muric, Missori, Cande, Volpato, Ghion, Mulattieri, Pieragnol Vai su Facebook

Sassuolo I nuovi arrivi fanno la differenza; Cremonese-Sassuolo: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming; Verso Sassuolo-Napoli, il dubbio di Conte e i precedenti coi neroverdi.

Sassuolo, c'è il dubbio Walukiewicz per l'Inter. Due alternative per sostituirlo - Arrivano aggiornamenti sulle condizioni di un giocatore del Sassuolo, in vista del prossimo fine settimana di Serie A che vedrà i neroverdi di. tuttomercatoweb.com scrive

Sassuolo, contro l'Inter poche varianti per Grosso - In vista della sfida di domenica prossima San Siro contro l'Inter in casa Sassuolo si prospettano poche varianti rispetto all'ultima uscita in cui i neroverdi si sono aggiudicati i primi tre punti del ... Come scrive ansa.it