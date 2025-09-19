Saray Arias Fernandez la studentessa Erasmus travolta e uccisa sulle strisce a Napoli | il Suv guidato da un 18enne con la targa prova

Ha appena 18 anni il ragazzo alla guida del Suv che ha travolto e ucciso una studentessa spagnola di 20 anni in Erasmus a Napoli. Saray Arias Fernandez è stata investita alle 2 della scorsa notte mentre attraversava sulle strisce pedonali in Corso Umberto I con alcune amiche. Il 18enne, che vive nell’area vesuviana, è indagato per omicidio stradale. Dopo l’impatto con il suo Range Rover Evoque si sarebbe fermato per soccorrere la ragazza. Sei ore di agonia all’Ospedale del Mare. Ai soccorritori del 118 le condizioni di Saray sono apparse subito disperate. Trasportata d’urgenza all’Ospedale del Mare, la studentessa è stata sottoposta a un intervento di craniotomia decompressiva che è andato avanti per tutta la notte. 🔗 Leggi su Open.online

