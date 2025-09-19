Saray Arias Fernandez chi era la studentessa spagnola investita a Napoli | studiava turismo in Erasmus alla Parthenope

Si chiamava Saray Arias Fernandez ed era di Ponferrada, un piccolo comune della provincia di Leon, nel nord della Spagna, la ragazza di 20 anni travolta ed uccisa da un suv. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Saray Arias Fernandez, chi era la studentessa spagnola investita a Napoli: studiava turismo, in Erasmus alla Parthenope

In questa notizia si parla di: saray - arias

Saray Arias Fernandez, la studentessa Erasmus travolta e uccisa sulle strisce a Napoli: il Suv guidato da un 18enne con la targa prova

Saray Arias Fernandez, chi era la studentessa spagnola investita e uccisa da un 18enne col suv a Napoli

Saray Arias Fernandez, la studentessa Erasmus travolta e uccisa sulle strisce a Napoli: il Suv guidato da un 18enne con la targa prova - X Vai su X

Vent’anni appena compiuti lo scorso 15 agosto, e un vita intera ancora davanti. Saray Arias Fernandez, originaria di Ponferrada, piccolo comune della provincia di Leòn, nel nord della Spagna, avrebbe dovuto trascorre a Napoli ancora un anno Vai su Facebook

Saray Arias Fernandez, chi era la studentessa spagnola investita a Napoli: studiava turismo, in Erasmus alla Parthenope; Saray Arias Fernandez, chi era la studentessa spagnola investita e uccisa da un 18enne col suv a Napoli; Saray Arias Fernandez, la studentessa Erasmus travolta e uccisa sulle strisce a Napoli: il Suv guidato da un 18enne con la targa prova.

Saray Arias Fernandez, chi era la studentessa spagnola investita a Napoli: studiava turismo, in Erasmus alla Parthenope - Si chiamava Saray Arias Fernandez ed era di Ponferrada, un piccolo comune della provincia di Leon, nel nord della Spagna, la ragazza di 20 anni travolta ed uccisa da un suv a Napoli. Secondo ilmessaggero.it

Saray Arias Fernandez, chi era la studentessa spagnola investita e uccisa da un 18enne col suv a Napoli - Si chiamava Saray Arias Fernandez ed era di Ponferrada, un piccolo comune della provincia di Leon, nel nord della Spagna, la ragazza di 20 anni travolta ed uccisa da un Suv a Napoli. Si legge su corriereadriatico.it