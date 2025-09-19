Sarah Bistocchi nominata presidente del Coordinamento pari opportunità dei presidenti delle assemblee legislative

Perugiatoday.it | 19 set 2025

“La questione di genere, oggi, è un tema aperto che le Istituzioni tutte devono affrontare in modo serio e unito, lavorando per costruire per tutte e tutti le stesse opportunità”.Così la presidente dell’assemblea legislativa dell’Umbria, Sarah Bistocchi, che nel corso della riunione della. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

