Sarah Bistocchi nominata presidente del Coordinamento pari opportunità dei presidenti delle assemblee legislative

“La questione di genere, oggi, è un tema aperto che le Istituzioni tutte devono affrontare in modo serio e unito, lavorando per costruire per tutte e tutti le stesse opportunità”.Così la presidente dell’assemblea legislativa dell’Umbria, Sarah Bistocchi, che nel corso della riunione della. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

