Saracinesche calate e souvenir, come il turismo di massa fagocita via Cavour.

Fino a qualche anno fa via Cavour era una strada viva dal punto di commerciale. Qua, illuminate dalle luci di Natale splendevano le vetrine di alcuni dei negozi più famosi e più amati del centro. Primo tra tutti Dreoni. Paradiso di grandi e piccini che, soprattutto nel periodo natalizio. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it