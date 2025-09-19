Sarà una domenica di sole e quasi 30 gradi poi da lunedì una perturbazione atlantica saluterà l' estate

Il clima pienamente estivo che ci accompagnerà sino a tutto il weekend si capovolgerà per fare posto alla stagione autunnale proprio nel giorno dell'Equinozio, lunedì 22 settembre. A fare il punto sulla situazione meteo è www.3bmeteo.com. “L'anticiclone africano lascerà la Romagna e al suo posto. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

In questa notizia si parla di: domenica - sole

Italia, weekend tra pioggia e sole: sabato instabile, domenica più serena

Meteo Italia, domenica 27 Luglio: Sole protagonista ma con instabilità al nord

Temporali e maltempo da venerdì pomeriggio: «Domenica torna il sole»

Ancora sole e caldo estivo nel weekend, domenica torna il maltempo ? Vai su Facebook

DOPO L'INTERVISTA DISCUSSA DI KATIA RICCIARELLI A #VERISSIMO, SALTA LA PARTECIPAZIONE DELLA CANTANTE A #DOMENICAIN. PROPRIO VENIER E RICCIARELLI DOPO LA SCOMPARSA DI BAUDO AVEVANO ANNUNCIATO A "REPUBBLI - X Vai su X

Meteo: 'L'estate sta finendo', sole domenica ma da lunedì arrivano piogge e temporali; parla Mattia Gussoni - Dopo il maltempo, a tratti estremo con grandinate e tornado, degli ultimi giorni le condizioni meteo sono previste in deciso miglioramento su tutta l’Italia. Secondo ilmeteo.it

Meteo Domenica: più Sole, ma con improvvisi acquazzoni, ecco dove - Gli ultimi aggiornamenti confermano una fase decisamene dinamica e movimentata su molte delle nostre ... Riporta ilmeteo.it