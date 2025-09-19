Sarà un drone a monitorare strade e binari Intesa triennale tra Enac e Ferrovie dello Stato

Droni al servizio delle infrastrutture. Il Gruppo Fs Italiane e l'Ente nazionale per l'aviazione civile (Enac) hanno firmato a Roma un Protocollo d'Intesa triennale per sperimentare l'uso degli aeromobili a pilotaggio remoto nel monitoraggio di ferrovie, strade e strutture strategiche. L'accordo, sottoscritto dal Chief security officer di Fs, Salvatore Iannicelli, e dal vicedirettore generale di Enac, Fabio Nicolai, punta a integrare tecnologia avanzata e procedure operative per rendere più efficiente la gestione delle reti italiane. L'intesa prevede l'utilizzo di voli in modalità Bvlos (Beyond visual line of sight), che permettono di sorvolare tratti difficili da raggiungere e raccogliere dati in tempo reale. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Sarà un drone a monitorare strade e binari. Intesa triennale tra Enac e Ferrovie dello Stato

In questa notizia si parla di: drone - monitorare

TGR Rai Toscana. . Uno speciale drone per monitorare il reticolo dei fossi tombati. A Prato, a due anni dall'alluvione, si utilizza la tecnologia per individuare criticità e occlusioni. Giulia Baldi - facebook.com Vai su Facebook

Il relitto di un drone russo si è schiantato oggi a Chilia, in Romania. L'esercito rumeno ha fatto decollare due jet F-16 dalla base di Borcea per monitorare lo spazio aereo. Le autorità sottolineano che il territorio rumeno non era l'obiettivo dell'attacco russo. - X Vai su X

Sarà un drone a monitorare strade e binari. Intesa triennale tra Enac e Ferrovie dello Stato - Il Gruppo Fs Italiane e l’Ente nazionale per l’aviazione civile (Enac) hanno firmato a Roma un ... Come scrive iltempo.it

Droni per monitorare strade, ponti e ferrovie - Promuovere la collaborazione strategica nell’impiego di droni per il monitoraggio delle infrastrutture ferroviarie e stradali in Italia: questo l’obiettivo ... Scrive msn.com