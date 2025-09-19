Sarà un drone a monitorare strade e binari Intesa triennale tra Enac e Ferrovie dello Stato

Iltempo.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Droni al servizio delle infrastrutture. Il Gruppo Fs Italiane e l'Ente nazionale per l'aviazione civile (Enac) hanno firmato a Roma un Protocollo d'Intesa triennale per sperimentare l'uso degli aeromobili a pilotaggio remoto nel monitoraggio di ferrovie, strade e strutture strategiche. L'accordo, sottoscritto dal Chief security officer di Fs, Salvatore Iannicelli, e dal vicedirettore generale di Enac, Fabio Nicolai, punta a integrare tecnologia avanzata e procedure operative per rendere più efficiente la gestione delle reti italiane. L'intesa prevede l'utilizzo di voli in modalità Bvlos (Beyond visual line of sight), che permettono di sorvolare tratti difficili da raggiungere e raccogliere dati in tempo reale. 🔗 Leggi su Iltempo.it

sar224 un drone a monitorare strade e binari intesa triennale tra enac e ferrovie dello stato

© Iltempo.it - Sarà un drone a monitorare strade e binari. Intesa triennale tra Enac e Ferrovie dello Stato

In questa notizia si parla di: drone - monitorare

sar224 drone monitorare stradeSarà un drone a monitorare strade e binari. Intesa triennale tra Enac e Ferrovie dello Stato - Il Gruppo Fs Italiane e l’Ente nazionale per l’aviazione civile (Enac) hanno firmato a Roma un ... Come scrive iltempo.it

sar224 drone monitorare stradeDroni per monitorare strade, ponti e ferrovie - Promuovere la collaborazione strategica nell’impiego di droni per il monitoraggio delle infrastrutture ferroviarie e stradali in Italia: questo l’obiettivo ... Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Sar224 Drone Monitorare Strade