Sarà un autunno ricco di eventi Cultura sport e il tartufo bianco
L’estate è ormai finita e con essa tutti gli appuntamenti che la bella stagione offre. Gubbio si appresta così a entrare nella stagione autunnale che si preannuncia comunque densa di eventi e manifestazioni che negli anni la città ha saputo accogliere e mantenere, come ha commentato pochi giorni fa l’assessore del Comune di Gubbio al Turismo e alla Cultura Paola Salciarini: "Per il mese di settembre riparte un po’ tutta quella che è l’attività in qualche modo ordinaria e invernale e tanti sono gli eventi che appunto la nostra città si si appresta ad accogliere". A partire dai progetti e dalle attività del Comitato “Francesco a Gubbio“, nato per promuovere iniziative nella città eugubina all’interno delle celebrazioni per l’ottavo centenario dalla morte di San Francesco, che saranno presentate questa mattina a Roma; focus particolare sulla mostra “Francesco e frate lupo“, che sarà inaugurata il 26 settembre a Gubbio e che rappresenta il primo grande evento del programma celebrativo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
