Sara Campanella la scuola dov' è cresciuta porterà il suo nome | Misilmeri non ti dimenticherà

Misilmeri non dimentica la sua Sara Campanella. Così quella che sembrava solo un'intenzione nata all'indomani dell'omicidio della giovane studentessa ammazzata a Messina da un collega ossessionato da lei (con cui non aveva avuto alcuna relazione e che in carcere si è tolto la vita) ora inizia a. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

“Ti ucciderò”: il diario dell’assassino di Sara Campanella. La vittima registrò il delitto

Femminicidio di Sara Campanella, giudizio immediato per l'assassino Stefano Argentino

Femminicidio di Sara Campanella, disposto il giudizio immediato per Stefano Argentino

Sara Campanella, prima dell'omicidio Argentino parlava con la madre: i messaggi che hanno portato alla denuncia

Femminicidio di Sara Campanella, le parole della madre: "Sara è diventata luce che non può essere spenta" Un dolore che non trova consolazione, ma che si trasforma in testimonianza e messaggio d'amore. La madre di Sara Campanella, la giovane student

Sara Campanella, la scuola dov'è cresciuta porterà il suo nome: Misilmeri non ti dimenticherà; Sara Campanella, la scuola media dove ha studiato sarà intitolata a lei: proposta votata all’unanimità; Sara Campanella e Ilaria Sula: per spezzare la catena dei femminicidi insegniamo la libertà a scuola.

